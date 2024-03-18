ЦИК: после подсчета 99,59% голосов Путин получил 87,33% на выборах президента

После подсчета 99,59% голосов по итогам выборов президента РФ действующий глава государства Владимир Путин получил 87,33%, Николай Харитонов от КПРФ — 4,3%, Владислав Даванков от «Новых людей» — 3,81%, а Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,2%.
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