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Ошибка на челябинском заводе: рабочие случайно получили миллионы рублей

Ошибка на челябинском заводе: рабочие случайно получили миллионы рублей

На челябинском заводе произошла ошибка, из-за которой рабочие получили зарплату, в 100 раз превышающую обычную.

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