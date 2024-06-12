«Самые мощные». Американский офицер неожиданно высказался о России

Экс-офицер Минобороны США Пайн: у России самые эффективные системы РЭБ в мире! "У России самые эффективные системы радиоэлектронной борьбы в мире — с самой большой дальностью действия и самыми мощными глушителями GPS и радиочастот среди всех стран", — утверждает военный.