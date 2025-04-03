Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    А потом в тюрьму. Это у них народное развлечение такое.Конституционный с...
  • Виталий Сорокин
    Думаешь в ВОВ их кто то сортировал? Хотя согласен, маленько ошибся...Обзор иноСМИ: так...
  • Людмила Лепаева
    Взорвать этот центрПоддержка Украины...

Вопрос журналистов поставил Каллас в тупик

Вопрос журналистов поставил Каллас в тупик

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не смогла ответить на вопрос о том, почему на встрече глав министерств обороны (МО) в Польше присутствуют только 10 министров из 27 стран — участниц европейского объединения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх