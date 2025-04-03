Вопрос журналистов поставил Каллас в тупик

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не смогла ответить на вопрос о том, почему на встрече глав министерств обороны (МО) в Польше присутствуют только 10 министров из 27 стран — участниц европейского объединения.