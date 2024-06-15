Александр Мальцев осудил политику МОК в отношении российских спортсменов

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев высказался о политике Международного олимпийского комитета (МОК), назвав ее нарушением принципов олимпизма и дискриминацией спортсменов по национальному признаку.
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