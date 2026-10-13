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Царьград

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Челябинец сплел 11 250 масксетей для бойцов СВО за три года

Челябинец сплел 11 250 масксетей для бойцов СВО за три года

Житель Челябинска Сергей Шумилов единолично изготовил 11 250 маскировочных сетей для военных в зоне СВО, модернизировав станок до производительности 1000 квадратных метров материала в сутки.

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