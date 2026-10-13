Челябинец сплел 11 250 масксетей для бойцов СВО за три года

Житель Челябинска Сергей Шумилов единолично изготовил 11 250 маскировочных сетей для военных в зоне СВО, модернизировав станок до производительности 1000 квадратных метров материала в сутки.
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