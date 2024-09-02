Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ может превысить 10 трлн рублей

Политика как она есть

Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне России может превысить 10 трлн рублей к 2050 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума директора Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаила Железняка.