Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ может превысить 10 трлн рублей

Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне России может превысить 10 трлн рублей к 2050 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума директора Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаила Железняка.
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