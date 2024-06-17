Будет ли контрнаступление ВСУ под Харьковом, где планируется основной удар Юлия СоколоваВоенкоры открыли жуткую правду о том, сколько остается живым украинский мобилизованный после того, как попал на ноль в Харьковской области.
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