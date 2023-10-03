На конгрессмена-демократа из Техаса напали в Вашингтоне

На законодателя-демократа из Техаса напали в Вашингтоне. Член палаты представителей конгресса Генри Куэльяр подвергся нападению в понедельник вечером в Вашингтоне, округ Колумбия, в районе военно-морской верфи.
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