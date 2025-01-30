Более 80% сетей водоснабжения в Крыму нужно заменить.Многие водоводы строились в 60-е и 70-е годы из одного материала, поэтому большинство из них пришли в негодность одновременно, рассказал РИА Новости Крым гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.