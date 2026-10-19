Ну вот и всё. Мигрант, угрожавший врачу убийством из-за неуважения к его жене, отправился в колонию.
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Кого завозят в РОССИЮ????
Завезли к нам в Россию психопатов из малоразвитых стран. Кто за это ответит?
Теперь, до конца жизни, пусть жене говорит спасибо за устроенную провокацию!
Гнать чурок из России.
Осло@ба на нары, потом в кишлак, а его жену с выводком сразу надо депортировать и навсегда .
Тут нужно лишать гражданства по определению. Пусть на историческую родину катится вместе со своим приплодом
Ах, а если вдруг окажется...или не окажется....Нужно лишать гражданства только за то, совершил преступление. И, весь выводок следом туда же, в кишлак
Колония - поселение это не клетка, видимо и депортация будет такой же. Что бы вот не бесчинствовать после таких наказаний.