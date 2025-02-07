Новое ЗБТ Crystal of Atlan начнется 18 февраля и продлится две недели. Донатить можно...

Новое ЗБТ Crystal of Atlan начнется 18 февраля и продлится две недели. Донатить можноМесяц назад VI-Games начала принимать заявки на новое ЗБТ MMORPG Crystal of Atlan (подать еще не поздно), а теперь поделилась подробностями предстоящего двухнедельного тестирования.
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