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ЦБ: мошенники стали чаще имитировать голоса родных и знакомых россиян

ЦБ: мошенники стали чаще имитировать голоса родных и знакомых россиян

Мошенники нашли новый способ обмана россиян. Злоумышленники звонят гражданам от имени родных и знакомых, подделывая их голоса с помощью специального программного обеспечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального банка (ЦБ) РФ.

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