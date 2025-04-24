Петербуржцам вернули почти 54 миллиона рублей зарплаты

В том числе почти 800 тысяч рублей – пяти уволенным сотрудникам Электромонтажная компания расплатилась с бывшими сотрудниками после принудительных мер – почти 800 тысяч рублей заработной платы получили пять уволенных граждан, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.