Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МВД намерено обязать банки передавать данные переводов в течение суток

МВД намерено обязать банки передавать данные переводов в течение суток

МВД России выступило с инициативой и предложением обязать банки и кредитные организации предоставлять полиции запрашиваемую информацию, в том числе об электронных денежных переводах не позднее трех рабочих дней, а при технической возможности - в течение суток.

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