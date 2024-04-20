МВД намерено обязать банки передавать данные переводов в течение суток

МВД России выступило с инициативой и предложением обязать банки и кредитные организации предоставлять полиции запрашиваемую информацию, в том числе об электронных денежных переводах не позднее трех рабочих дней, а при технической возможности - в течение суток.
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