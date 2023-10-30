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"Противники зашевелились", - глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации.

"Противники зашевелились", - глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации.

Горячие кавказские парни По   результатам  вчерашних  событий  вижу  я,  что   в  Дагестане,     равно  как  и  в  некоторых  других  кавказских    регионах,   много  молодых   людей,  которым  некуда   девать  силу    молодецкую.

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Комментарии
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Т
Татьяна
Все это от безделья творится в республиках Кавказа. Столько вливаний в них идет, практически никто не работает, разъезжают на иномарках все, какие дома имеют. Откуда все у них? Надо урезать им потоки, привлечь к труду всех, отчеты о доходах, воспитывать в них интернационализм, а не вражду к русским , христианам. Все их диаспоры по России развенчать!!!!!
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2 д.
Михаил Фадеев
Молодец С М - всё правильно понимает где сейчас настоящий джихад - немедля на СВО всех, у кого избыток пассионарности и очень пострелять чешется!
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2 д.
Erl Schweizer
Внимательно читайте, слушайте царьградцев, Царьград упорно вдалбливает в сознание миллионов россиян межнациональную ненависть. Нет борьбы с националистическим чванством у себя в стране - будут гарантированно социальные возмущения. Все списывать на подрывную деятельность бандеровцев не спешите, у себя под боком тоже есть националисты. которые видят лишь себя.
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2 д.

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