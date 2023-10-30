"Противники зашевелились", - глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации.

Т Татьяна Все это от безделья творится в республиках Кавказа. Столько вливаний в них идет, практически никто не работает, разъезжают на иномарках все, какие дома имеют. Откуда все у них? Надо урезать им потоки, привлечь к труду всех, отчеты о доходах, воспитывать в них интернационализм, а не вражду к русским , христианам. Все их диаспоры по России развенчать!!!!!

Михаил Фадеев Молодец С М - всё правильно понимает где сейчас настоящий джихад - немедля на СВО всех, у кого избыток пассионарности и очень пострелять чешется!