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Глава Пентагона Остин: Запад обсудит на предстоящем заседании группы по военной помощи Украине в том числе ее будущие потребности

Глава Пентагона Остин: Запад обсудит на предстоящем заседании группы по военной помощи Украине в том числе ее будущие потребности

Западные государства обсудят на предстоящем заседании группы по военной помощи Украине в том числе будущие потребности бывшей советской республики.

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