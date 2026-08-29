Пенсии в июле 2026 года: Чукотка лидирует с 42 213 рублями

В июле 2026 года на Чукотке зарегистрирована самая высокая средняя пенсия в России — 42 213 рублей. Следом идут Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край и Ханты-Мансийский автономный округ.
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