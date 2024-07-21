Медведев пожелал Байдену здоровья и напомнил, что цели спецоперации будут достигнуты

Зампред Совбеза РФ высказался о решении президента США Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, высказываясь в своем телеграм-канале о выходе действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена из президентской гонки, пожелал ему здоровья и напомнил, что цели специальной военной операции будут достигнуты.
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