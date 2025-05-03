Эксперт назвал лучшие валюты для сбережений

Эксперт назвал лучшие валюты для сбереженийПо мнению эксперта из «БКС Мир инвестиций» Андрея Смирнова, наиболее перспективными для сохранения сбережений в данный момент выступают дирхам ОАЭ, юань и рубль.
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