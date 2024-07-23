Полигон для оружия: Залужный призвал Запад отказаться от свобод на фоне успехов ВС РФ

Российская армия успешно продвигается на Донецком и Харьковском фронтах. Тем временем в рядах ВСУ заметили женщин, а экс-главком ВСУ Залужный предложил Западу использовать Украину в качестве полигона для испытания новых вооружений.
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