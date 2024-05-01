Ростислав Ищенко: Украина — наемная армия США для войны с Россией

2 мая исполнится десять лет со дня трагедии в одесском Доме профсоюзов. Кто стоял за чудовищным актом насилия в отношении людей, которые выступали за ценности Русского мира в 2014 году, а также стоит ли ждать смену власти в Киеве или бунта на украинском фронте, в интервью нашему изданию рассказал известный политолог, бывший украинский дипломат, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.