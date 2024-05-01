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Парламентская газета

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Ростислав Ищенко: Украина — наемная армия США для войны с Россией

Ростислав Ищенко: Украина — наемная армия США для войны с Россией

2 мая исполнится десять лет со дня трагедии в одесском Доме профсоюзов. Кто стоял за чудовищным актом насилия в отношении людей, которые выступали за ценности Русского мира в 2014 году, а также стоит ли ждать смену власти в Киеве или бунта на украинском фронте, в интервью нашему изданию рассказал известный политолог, бывший украинский дипломат, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

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Комментарии
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Россиянин
Хохлам в Европе на заметку: Если не хотите стать пушечным мясом Зеленского, поезжайте в Германию и смените пол. Через год когда все устаканится, кто желает может обратно в мужики. Реальный рабочий вариант. Спасайте свои жизни.
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