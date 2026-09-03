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Атака беспилотников 3 сентября: горящие квартиры и завод в Подмосковье, лесной пожар в Ростовской области

Атака беспилотников 3 сентября: горящие квартиры и завод в Подмосковье, лесной пожар в Ростовской области

Минобороны сообщило об уничтожении 416 украинских беспилотников над Россией за ночь на 3 сентября. Атака затронула более десяти регионов, Крым и Черное море.

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