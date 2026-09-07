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ТАСС

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Захарова заявила о давлении Запада на участников ВЭФ

Захарова заявила о давлении Запада на участников ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Участники Восточного экономического форума (ВЭФ), который прошел во Владивостоке 1-4 сентября, подвергались давлению со стороны коллективного Запада, которое, впрочем, уже стало рутиной и некой визитной карточкой тех, кто не выдерживает конкуренцию и бесконечно прибегает к незаконным и недостойным мерам воздействия.

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