В День Победы в Петербурге и Ленобласти вновь прозвучит «Вера в победу»

Аудиоспектакль по книге «Петербургского дневника» можно будет услышать с14:00 до 20:00 9 Мая аудиоспектакль по книге «Петербургского дневника» вновь прозвучит на улицах и в парках Санкт-Петербурга с помощью системы распределенного звука.
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