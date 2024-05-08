В День Победы в Петербурге и Ленобласти вновь прозвучит «Вера в победу»

Аудиоспектакль по книге «Петербургского дневника» можно будет услышать с14:00 до 20:00 9 Мая аудиоспектакль по книге «Петербургского дневника» вновь прозвучит на улицах и в парках Санкт-Петербурга с помощью системы распределенного звука.