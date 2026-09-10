В России вступил в силу новый порядок медицинской помощи пациентам с зависимостями

С 1 сентября в России вступил в силу новый порядок оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия и наркология».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как платить меньш...
- В Рязани приостан...
- Ночную икру свело...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым