CCTV: МИД Китая вынес представление послу Японии за заявление G7 по Тайваню

Посла Японии в КНР Таруми Хидео вызвали в МИД Китая. Замминистра иностранных дел Дэн Ли сделал ему официальное представление за совместное заявление стран G7 и ЕС по ситуацию на Тайване, сообщило китайское Центральное телевидение КНР (CCTV).