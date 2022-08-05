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CCTV: МИД Китая вынес представление послу Японии за заявление G7 по Тайваню

CCTV: МИД Китая вынес представление послу Японии за заявление G7 по Тайваню

Посла Японии в КНР Таруми Хидео вызвали в МИД Китая. Замминистра иностранных дел Дэн Ли сделал ему официальное представление за совместное заявление стран G7 и ЕС по ситуацию на Тайване, сообщило китайское Центральное телевидение КНР (CCTV).

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