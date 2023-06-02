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НК
Николай Калашников
Работа мотора напоминала выхлоп очень древней старушки, мотор настройки практически не держал. Железо кузова сгничал...
1994 ЗАЗ 968 «Зап...
Г
Герасим
Клубный сервис сомнительный разборщик в последнее время, а вот гранд витара да, машина неубиваемая, едет хорошо по лю...
Внедорожники до м...
Г
Герасим
Веста за 2.4 миллиона, спасибо конечно, но с такими ценами проще японца взять, та же витара стоит примерно столько же...
АвтоВАЗ приступил...
Авто - Мото - Новости
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Рустам вернулся в Большой тест-драйв?
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