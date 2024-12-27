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Царьград

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Уран впервые обнаружен в районе аварии на АЭС "Фукусима"

Уран впервые обнаружен в районе аварии на АЭС "Фукусима"

Речь идёт об обломке расплавленного топливаУран впервые с 2011 года обнаружен в районе аварии на АЭС "Фукусима" в Японии.

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