Марк Кондратюк выступит на ледовом шоу в Мехико в октябре

Русский фигурист Марк Кондратюк примет участие в ледовом шоу Донована Каррильо в Мехико 3 и 4 октября.
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