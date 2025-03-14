Седокова назвала причину отказа от 10 миллионов за интервью о смерти Тиммы

Певица заявила, что не приняла предложение о съемках в шоу. Анна Седокова Социальные сетиАнна Седокова отреагировали на слухи о том, что она пытается «продать» федеральным каналам историю о трагедии, случившейся 16 декабря.
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