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Седокова назвала причину отказа от 10 миллионов за интервью о смерти Тиммы

Седокова назвала причину отказа от 10 миллионов за интервью о смерти Тиммы

Певица заявила, что не приняла предложение о съемках в шоу. Анна Седокова Социальные сетиАнна Седокова отреагировали на слухи о том, что она пытается «продать» федеральным каналам историю о трагедии, случившейся 16 декабря.

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