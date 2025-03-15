В ЯНАО закрыли несколько дорог из-за ветра

На Ямале заметает трассы, несколько автомобильных дорог закрыты. В 10:10 полностью закрыта автодорога от Нового Уренгоя до Коротчаево, сообщил telegram-канал департамента общественной безопасности и гражданской защиты Нового Уренгоя.
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