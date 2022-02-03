Происшествия

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В Саратовской области полицейскими направлено в суд уголовное дело по обвинению 7 участников наркогруппы в производстве, хранении и сбыте синтетических наркотиков

Сотрудникам УНК ГУ МВД России по Саратовской области поступила информация о том, что двое местных жителей могут быть причастны к распространению наркотиков.

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