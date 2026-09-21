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FiNE NEWS

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Дедовская мама: 17 детей и новый малыш — история любви и силы

В подмосковном Дедовске произошло удивительное событие: местная жительница стала мамой в 17-й раз. По данным Мосленты, в Красногорском роддоме на свет появился крепкий мальчик весом 4 кг 560 г и ростом 56 см.

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