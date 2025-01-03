Нардеп Дубинский призвал Тимошенко высказаться о запрете транзита газа из РФ

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко призвали прояснить ее позицию относительно транзита российского газа через территорию Украины, чтобы простые украинцы осознали, чем им грозит отказ от продления данного соглашения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии