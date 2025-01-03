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Нардеп Дубинский призвал Тимошенко высказаться о запрете транзита газа из РФ

Нардеп Дубинский призвал Тимошенко высказаться о запрете транзита газа из РФ

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко призвали прояснить ее позицию относительно транзита российского газа через территорию Украины, чтобы простые украинцы осознали, чем им грозит отказ от продления данного соглашения.

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