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Захарова раскрыла, что ждет виновных в гибели военкора в ДНР

Захарова раскрыла, что ждет виновных в гибели военкора в ДНР

Захарова пригрозила наказанием за гибель военкора Мартемьянова в ДНР Все виновные в гибели российского военкора Александра Мартемьянова понесут заслуженное и неотвратимое наказание, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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