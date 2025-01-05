Захарова раскрыла, что ждет виновных в гибели военкора в ДНР

Захарова пригрозила наказанием за гибель военкора Мартемьянова в ДНР Все виновные в гибели российского военкора Александра Мартемьянова понесут заслуженное и неотвратимое наказание, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
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