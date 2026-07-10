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Бублик о словах про высококлассный теннис в матче с Хачановым: «Я пошутил, конечно же. Мы так не умеем»

Александр Бублик поделился видео перед поездкой на выставочный матч с Кареном Хачановым . Встреча состоится 11 июля в 17:00 на центральном корте Дворца тенниса «Лужники».

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