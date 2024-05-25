WSJ: адвокат Трампа Уоррингтон обвинил авторов байопика о нем в клевете

Адвокат Дональда Трампа Дэвид А. Уоррингтон обвинил создателей фильма «Ученик» в клевете и вмешательстве в выборы, об этом информирует The Washington Post со ссылкой на письмо адвокатов, направленное режиссеру и сценаристу картины.