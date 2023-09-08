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Рябков: передача США снарядов с обеднённым ураном Украине – преступление

Рябков: передача США снарядов с обеднённым ураном Украине – преступление

Замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке заявил, что передача Соединёнными Штатами снарядов с обеднённым ураном Украине является преступным актом, ведущим к эскалации.

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