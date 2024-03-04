Эксперт рассказал о химоружии, с помощью которого готовились теракты в Запорожской области

Вещество BZ, найденное в ходе обысков у подозреваемых в подготовке терактов в Запорожской области, — это боевой отравляющий препарат с психотропным действием, рассказал «Известиям» бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.