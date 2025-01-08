Наступивший 2025-й год обязан стать годом решительных мер для решения миграционной проблемы. В том, что мы одержим победу в Специальной военной операции, ни у кого, похоже, сомнений не остаётся.
Россия вводит Мигрант-ID
Комментарии
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Людмила Петрухина
Так не пускайте новых "ценных специалистов" с их семействами в Россию. У нас уже старых хватает. Все выплаты кишлачникам прекратить. И выпроваживать их на историческую родину. Не нужны они в России от слова совсем!
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12 час.
Семен Борисов
Единственный вопрос : - Почему с 30 июня,а не с 1 января???И кто тормозит???
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11 час.
Галина Друзина
До 30 июня мигрантов заедет не один миллион, видать чинушам в гордуре выгодно получать деньги от диаспор и от Запада, такое впечатление, что там сидят одни предатели.
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6 час.
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