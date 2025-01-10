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Царьград

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Учёные: подержанные автомобили могут быть загрязнены наркотиками

Учёные: подержанные автомобили могут быть загрязнены наркотиками

Покупка автомобиля на вторичном рынке — это часто выгодное, но рискованное предприятие.Новые владельцы, как правило, не имеют полной информации о прошлом транспортного средства, что может привести к неожиданным и даже опасным последствиям.

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