Огромное месторождение пресной воды возрастом 6 миллионов лет обнаружено глубоко под Сицилией

Глубоко под горами Сицилии обнаружено огромное месторождение древней пресной воды. Несмотря на то, что она пробыла здесь около 6 миллионов лет, геологи считают, что она может стать решением проблемы нехватки воды в современных условиях, с которой сталкиваются многие засушливые земли вокруг средиземноморского побережья.