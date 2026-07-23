Праздники 24 июля: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В российском и международном календарях на 24 июля выпадает ряд профессиональных праздников, памятных дат и общественных инициатив: День флориста, День кадастрового инженера или Международный день заботы о себе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии