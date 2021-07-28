В Беларусь на учения прибыл очередной эшелон с военными из России

С хлебом и солью на белорусской земле встретили очередной эшелон с военнослужащими и техникой из Российской Федерации, которые прибыли для подготовки и участия в совместном стратегическом учении «Запад-2021» С хлебом и солью на белорусской земле встретили очередной эшелон с военнослужащими и техникой из Российской Федерации, которые прибыли для подготовки и участия в совместном стратегическом учении «Запад-2021».