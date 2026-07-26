The Wall Street Journal сообщил о снижении цен на нефть до $86

27 июля на открытии торгов мировые цены на нефть резко упали: Brent снизился до $86,8 за баррель. The Wall Street Journal и CNN сообщают о возможном затягивании конфликта Ирана и США, вызывающем обеспокоенность вице-президента США Джей Ди Вэнса.
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