The Wall Street Journal сообщил о снижении цен на нефть до $86

27 июля на открытии торгов мировые цены на нефть резко упали: Brent снизился до $86,8 за баррель. The Wall Street Journal и CNN сообщают о возможном затягивании конфликта Ирана и США, вызывающем обеспокоенность вице-президента США Джей Ди Вэнса.