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Царьград

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The Wall Street Journal сообщил о снижении цен на нефть до $86

The Wall Street Journal сообщил о снижении цен на нефть до $86

27 июля на открытии торгов мировые цены на нефть резко упали: Brent снизился до $86,8 за баррель. The Wall Street Journal и CNN сообщают о возможном затягивании конфликта Ирана и США, вызывающем обеспокоенность вице-президента США Джей Ди Вэнса.

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