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Автор «Коменданта кинокрепости» и проект «Плохая куряночка» признаны иноагентами

Автор «Коменданта кинокрепости» и проект «Плохая куряночка» признаны иноагентами

Минюст России внес в реестр иноагентов Теймура Алиева, Романа Малоземова, Муслима Сатуева, Ишмурата Хайбуллина, а также информационный ресурс «Плохая куряночка».

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