Клычков: в Орловской области ночью перехватили 10 украинских БПЛА

В Орловской области за ночь сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал глава региона Андрей Клычков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На встрече Зеленс...
- ТАСС: тюрьмы-пыто...
- В Новосибирске ко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым