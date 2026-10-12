stroimdom21
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stroimdom21

34 подписчика

Выращивание базилика: от правильных сроков посева до многократного сбора ароматной зелени

Выращивание базилика: от правильных сроков посева до многократного сбора ароматной зелени

Почему спешка с посадкой губит весь будущий урожай Каждый сезон я наблюдаю одну и ту же картину: огородники, истосковавшиеся по зелени, начинают сеять базилик при первом же весеннем потеплении.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым