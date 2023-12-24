Началось! Россия запустила ПЕРВЫЙ беспилотный паром

Это вы мне написали?А кто вам сказал, что у меня нет детей?Ваши комментарии не по теме и весьма глупы...

Валерий Ребров

Да вам так как вы написали что у нас проблемы с кадрами,а по теме, сколько бы человек получило работу для управления кораблем,а так они останутся не нужны,а сколько аварий беспилотников вы в курсе? Причем на дорогах,а если будет в море? Сколько может погибнуть народа?