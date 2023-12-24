На этой неделе впервые в России огромный 200-метровый паром «Генерал Черняховский» совершил рейс в автономном режиме, преодолев 500 морских миль из порта Усть-Луга в порт Калининград.
Началось! Россия запустила ПЕРВЫЙ беспилотный паром
Комментарии
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Валерий Ребров
На мое сообщение отвечают те кто наверное руки потирает что не надо будет зарплату платить
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13 час.
Людмила Фирстова
Это вы мне написали?А кто вам сказал, что у меня нет детей?Ваши комментарии не по теме и весьма глупы...
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12 час.
Валерий Ребров
Да вам так как вы написали что у нас проблемы с кадрами,а по теме, сколько бы человек получило работу для управления кораблем,а так они останутся не нужны,а сколько аварий беспилотников вы в курсе? Причем на дорогах,а если будет в море? Сколько может погибнуть народа?
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5 час.
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